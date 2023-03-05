Окупанти зосередили всі зусилля у Луганській області на Кремінній, - Гайдай

У Луганській області ситуація на всіх напрямках залишається достатньо складною, але повністю контрольованою Силами оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Сергій Гайдая в ефірі телемарафону.

"Найважчі ділянки на сьогодні - це Кремінна та Білогорівка. На Кремінній російські окупаційні війська зосередили всі зусилля", - розповів посадовець.

Гайдай зазначив, що ворог намагається "продавити наших захисників, отримати якийсь успіх, тому постійно туди відправляє і важку техніку, і величезну кількість піхоти".

"Білогорівка постійно обстрілюється, там так само наші захисники відбивають хвилі наступу", - підкреслив глава ОВА.

За його словами, росіяни намагаються змінювати свою тактику, але в них немає успіху ні в проривах, ні в просуванні.

"Окрім новомобілізованих туди відправляють і кадрові війська. Декілька днів тому армія РФ намагалася наступати понад 200 піхотинцями, а згодом - двома ротами важкої техніки", - додав Гайдай.