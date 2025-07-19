Окупанти знову жаліються на черговий блекаут: подробиці

Відсутність світла в окупації

Нагадаємо, що 17 липня в окупованій частині Запорізької області зникло світло. За словами Балицького, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.

Окрім того, на початку червня російські Telegram-канали і так звана "місцева влада" - писали про масове відключення світла на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Причиною цього стала нібито атака невідомих дронів, які пошкодили електропідстанцію в тимчасово окупованому Мелітополі та в Генічеському районі.

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