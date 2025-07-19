Оккупанты снова жалуются на очередной блэкаут: подробности

Отсутствие света в оккупации

Напомним, что 17 июля в оккупированной части Запорожской области пропал свет. По словам Балицкого, без света остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы.

Кроме того, в начале июня российские Telegram-каналы и так называемая "местная власть" - писали о массовом отключении света на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Причиной этого стала якобы атака неизвестных дронов, которые повредили электроподстанцию во временно оккупированном Мелитополе и в Геническом районе.

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