ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окупанти знову жаліються на черговий блекаут: подробиці

Субота 19 липня 2025 13:59
UA EN RU
Окупанти знову жаліються на черговий блекаут: подробиці Фото: окупанти знову жаліються на черговий блекаут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Частина окупованих районів Запорізької області сьогодні, 19 липня, залишилась без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького.

"Зафіксовано відключення електропостачання на всій території Запорізької області. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються", - заявив Балицький.

За словами представника окупаційної влади, аварійна ситуація нібито усунена, відновлення системи електропостачання продовжується в поетапному режимі.

Відсутність світла в окупації

Нагадаємо, що 17 липня в окупованій частині Запорізької області зникло світло. За словами Балицького, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.

Окрім того, на початку червня російські Telegram-канали і так звана "місцева влада" - писали про масове відключення світла на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Причиною цього стала нібито атака невідомих дронів, які пошкодили електропідстанцію в тимчасово окупованому Мелітополі та в Генічеському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Блекаут
Новини
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні