Оккупанты снова жалуются на очередной блэкаут: подробности

Часть оккупированных районов Запорожской области сегодня, 19 июля, осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого.

По словам представителя оккупационных властей, аварийная ситуация якобы устранена, восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме.

"Зафиксировано отключение электроснабжения на всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - заявил Балицкий.

Отсутствие света в оккупации

Напомним, что 17 июля в оккупированной части Запорожской области пропал свет. По словам Балицкого, без света остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы.

Кроме того, в начале июня российские Telegram-каналы и так называемая "местная власть" - писали о массовом отключении света на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Причиной этого стала якобы атака неизвестных дронов, которые повредили электроподстанцию во временно оккупированном Мелитополе и в Геническом районе.

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