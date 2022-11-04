Оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Николаеву: названы последствия обстрела
Вчера вечером около 23:30 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Враг применил комплексы С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
Российские войска обстреляли один из районов города. В результате чего разрушено одно складское помещение, еще на одном возник пожар. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Кроме того, враг повредил административное здание и припаркованы рядом автомобили.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: последствия ракетныого удара по Николаеву (Telegram)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками.
Также еще один иранский беспилотник был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны над Львовской областью.
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