Окупанти знову запустили по Україні "Шахеди": де оголошена тривога

Сигнали повітряної тривоги зазвучали на півдні та сході країни після першої ночі.

"Група "Шахедів" на півночі Херсонщині! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!" - йдеться в оголошенні військових.

Оновлено о 01:36

Пізніше у Повітряних силах заявили, що "Шахеди" ворога летять у напрямку Кривого Рогу. Військові закликали місцевих жителів залишатися в укриттях

Також зафіксована ще одна група дронів-камікадзе росіян на півночі Херсонської області. Дрони противника рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

Нічна атака дронів по України

Зауважимо, що перед цим російські загарбники вже запускали ввечері п'ятниці та після опівночі суботи кілька груп дронів-камікадзе.

Внаслідок ворожої повітряної атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше, о 00:22, у Повітряних силах казали про відбій загрози через "Шахеди" противника. Проте вже о 01:06 було зафіксовано нові баражуючі боєприпаси загарбників.