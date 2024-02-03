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Окупанти знову запустили по Україні "Шахеди": де оголошена тривога

Фото: іранські безпілотники Shahed-136 (irna.ir)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для повітряної атаки у ніч проти 3 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Сигнали повітряної тривоги зазвучали на півдні та сході країни після першої ночі.

"Група "Шахедів" на півночі Херсонщині! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!" - йдеться в оголошенні військових.

Оновлено о 01:36

Пізніше у Повітряних силах заявили, що "Шахеди" ворога летять у напрямку Кривого Рогу. Військові закликали місцевих жителів залишатися в укриттях

Також зафіксована ще одна група дронів-камікадзе росіян на півночі Херсонської області. Дрони противника рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

Нічна атака дронів по України 

Зауважимо, що перед цим російські загарбники вже запускали ввечері п'ятниці та після опівночі суботи кілька груп дронів-камікадзе.

Внаслідок ворожої повітряної атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше, о 00:22, у Повітряних силах казали про відбій загрози через "Шахеди" противника. Проте вже о 01:06 було зафіксовано нові баражуючі боєприпаси загарбників.

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаАтака дронів