Окупанти знову не вивели у Чорне море жодного корабля з "Калібрами"

У вівторок, 8 листопада, Росія знову не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

При цьому в Середземному морі знаходяться 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп - 76 ракет.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з яких жодного носія крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, щоТуреччина не пропустила через Босфор російські військові кораблі, які 9 місяців намагалися потрапити до Чорного моря для бомбардування України.

За даними моніторингової групи, кораблі розгорнулися та попливли до місця постійного базування у російському Владивостоці.

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