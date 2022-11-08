Оккупанты вновь не вывели в Черное море ни одного корабля с "Калибрами"

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

При этом в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - 76 ракет.