Окупанти знову відправляють дітей з Донецької області на "перевиховання" до РФ, - ЦНС

"Ці дії не мають нічого спільного з турботою про дітей, а є частиною глибокої стратегії з пропагандистського перевиховання молодого покоління", - зазначив інформаційний ресурс.

За даними ЦНС, колаборанти відправляють на "профілактичний відпочинок" в Таганрог 430 дітей із окупованого Донецька. Цей захід передбачає двотижневий курс пропагандистського виховання.

Крім того, існують випадки, коли батьки відправили своїх дітей у подібні табори, але повернути їх не вдавалось. Причиною цього є бюрократичні або фізичні перешкоди, що ставлять під загрозу возз'єднання сімей.

Інформаційний ресурс наголосив, що усі виконавці подібного геноциду нестимуть відповідальність за скоєні злочини відповідно до міжнародного права. Крім того, ЦНС звернувся до людей з проханням надавати інформацію, щоб допомагати наближати час деокупації українських територій.