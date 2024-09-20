Оккупанты снова отправляют детей из Донецкой области на "перевоспитание" в РФ, - ЦНС

"Эти действия не имеют ничего общего с заботой о детях, а являются частью глубокой стратегии пропагандистского перевоспитания молодого поколения", - отметил информационный ресурс.

По данным ЦНС, коллаборанты отправляют на "профилактический отдых" в Таганрог 430 детей из оккупированного Донецка. Данная мера предусматривает двухнедельный курс пропагандистского воспитания.

Кроме того, есть случаи, когда родители отправили своих детей в подобные лагеря, но вернуть их не удавалось. Причиной этого являются бюрократические или физические препятствия, которые ставят под угрозу воссоединение семей.

Информационный ресурс подчеркнул, что все исполнители подобного геноцида будут нести ответственность за совершенные преступления в соответствии с международным правом. Кроме того, ЦНС обратился к людям с просьбой предоставлять информацию, чтобы помочь приближать время деоккупации украинских территорий.