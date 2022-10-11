Окупанти знову відключили всі енергоблоки на ЗАЕС
Російські окупанти знову відключили усі енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). А її співробітників змушують підписувати контракти із "Росатомом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram військової розвідки.
Повідомляється, що всі шість енергоблоків тримають у "холодному стані". Електропостачання станції здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Робляться спроби подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС.
Наразі відомо, що вдалося зберегти електропостачання окупованого Енергодару. Однак представники окупаційної влади продовжують тиснути на співробітників ЗАЕС - обмежують їхнє пересування станцією, частина персоналу та їхні сім'ї піддаються так званим "фільтраційним заходам". Від працівників вимагають вступити до російського громадянства та підписати контракти з "Росатомом".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Запорізьку АЕС підключили до енергомережі після ремонту пошкодженої лінії зв'язку.
Минулого тижня російський президент Володимир Путін доручив передати атомну станцію під керування Росією.
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