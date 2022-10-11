Оккупанты снова отключили все энергоблоки на ЗАЭС

Российские оккупанты снова отключили все энергоблоки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). А ее сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram военной разведки.

Сообщается, что все шесть энергоблоков держат в "холодном состоянии". Электроснабжение станции осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Предпринимаются попытки подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС.

На данный момент известно, что удалось сохранить электроснабжение оккупированного Энергодара. Однако представители оккупационной власти продолжают давить на сотрудников ЗАЭС - ограничивают их передвижение по станции, часть персонала и их семьи подвергаются так называемым "фильтрационным мерам". От работников требуют вступить в российское гражданство и подписать контракты с "Росатомом".