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Оккупанты снова отключили все энергоблоки на ЗАЭС

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Энергодар, Вторник 11 октября 2022 13:59
Оккупанты снова отключили все энергоблоки на ЗАЭС Фото: Запорожская атомная станция снова остановлена (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты снова отключили все энергоблоки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). А ее сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram военной разведки.

Сообщается, что все шесть энергоблоков держат в "холодном состоянии". Электроснабжение станции осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Предпринимаются попытки подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС.

На данный момент известно, что удалось сохранить электроснабжение оккупированного Энергодара. Однако представители оккупационной власти продолжают давить на сотрудников ЗАЭС - ограничивают их передвижение по станции, часть персонала и их семьи подвергаются так называемым "фильтрационным мерам". От работников требуют вступить в российское гражданство и подписать контракты с "Росатомом".

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после ремонта поврежденной линии связи.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин поручил передать атомную станцию под управление России.

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Запорожская АЭС Энергодар
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