UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову вдарили по прикордонні Сумської та Чернігівської областей: подробиці

Фото: окупанти знову вдарили по прикордонні Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожий вогонь потрапили чотири громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси, артилерію та уламкові боєприпаси для мінометів.

"Під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумської області та 1 громада Чернігівської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач", - розповіли прикордонники.

Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Усього за день ворожі війська завдали 55 ударів.

Також масований обстріл Сумської області було зафіксовано у ніч проти 3 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьЧерниговская областьВійна в Україні