Окупанти знову вдарили по прикордонні Сумської та Чернігівської областей: подробиці

Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожий вогонь потрапили чотири громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси, артилерію та уламкові боєприпаси для мінометів.
"Під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумської області та 1 громада Чернігівської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач", - розповіли прикордонники.
Про постраждалих та руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Усього за день ворожі війська завдали 55 ударів.
Також масований обстріл Сумської області було зафіксовано у ніч проти 3 січня.
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