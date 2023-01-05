RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей: подробности

Фото: оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеский огонь попали четыре общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы, артиллерию и осколочные боеприпасы для минометов.

"Под вражеским огнем оказались 3 общины Сумской области и 1 община Черниговской области. В результате обстрела повреждена линия электропередач", - рассказали пограничники.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, вчера сообщалось, что российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.

Также массированный обстрел Сумской области был зафиксирован в ночь на 3 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЧерниговская областьВойна в Украине