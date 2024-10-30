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Окупанти знову вдарили по Олексієво-Дружківці: серед поранених діти (фото)

Фото: окупанти знову вдарили по Олексієво-Дружківці 29 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Олексієво-Дружківку Донецької області 29 жовтня. П'ятеро людей постраждали, у тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Внаслідок російського авіаудару по селищу Олексієво-Дружківка, що у Донецькій області, постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, напередодні російські війська завдали удару по триповерховому житловому будинку.

"Вибух спричинив пожежу, що охопила частину будівлі, гараж і автомобіль. Вогнеборці ДСНС приборкали полум'я та врятували постраждалих", - додали у ДСНС.

 

Також через ворожі обстріли селища пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 15 гаражів та 6 транспортних засобів.
 

Обстріли Олексієво-Дружківки

Російські війська постійно обстрілюють Олексієво-Дружківку Донецької області.

Наприклад, російські війська атакували відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці Донецької області 24 жовтня. Двоє людей загинули.

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