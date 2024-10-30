Оккупанты снова ударили по Алексеево-Дружковке: среди раненых дети (фото)

Российские войска обстреляли Алексеево-Дружковку Донецкой области 29 октября. Пятеро людей пострадали, среди них дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В результате российского авиаудара по поселку Алексеево-Дружковка, что в Донецкой области, пострадали пять человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, накануне российские войска нанесли удар по трехэтажному жилому дому.
"Взрыв вызвал пожар, охвативший часть здания, гараж и автомобиль. Пожарные ГСЧС обуздали пламя и спасли пострадавших", - добавили в ГСЧС.
Также из-за вражеских обстрелов поселка повреждены 6 многоквартирных домов, 15 гаражей и 6 транспортных средств.
Российские войска постоянно обстреливают Алексеево-Дружковку Донецкой области.
Например, российские войска атаковали отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке Донецкой области 24 октября. Двое людей погибли.
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