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Окупанти знову вдарили по Куп'янську ракетою "Гром-Е1"

Харків, П'ятниця 29 вересня 2023 08:33
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Окупанти знову вдарили по Куп'янську ракетою "Гром-Е1" Фото: окупанти знову вдарили по Куп'янську Харківської області ракетою "Гром-Е1" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують обстрілювати Куп'янськ Харківської області. Вчора, 28 вересня, окупанти вдарили по місту гібридною ракетою "Гром-Е1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, за його словами, минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.

"По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром-Е1", - розповів він.

За словами Синєгубова, через ракетний удар пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

"Без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Ракета "Гром-Е1". Що про неї відомо

"Грім-Е1" є гібридом, створеним на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км. Міноборони РФ позиціонує її і зовсім як аналог американських JDAM-ER. Вперше окупанти використали її у березні 2023 року на Донеччині.

Куп'янською Харківщиною цією ракетою росіяни б'ють не вперше. Буквально 19 вересня РФ ударила по Куп'янську ракетою "Гром-Е1". Тоді загинули 8 людей, зокрема двоє волонтерів, які евакуювали людей.

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