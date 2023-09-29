Оккупанты снова ударили по Купянску ракетой "Гром-Е1"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, по его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области.

"По г. Купянск враг нанес удар ракетой "Гром-Е1", - рассказал он.

По словам Синегубова, из-за ракетного удара поврежден инфраструктурный объект.

"Без пострадавших", – отметил глава ОВА.

Ракета "Гром-Е1". Что о ней известно

"Гром-Е1" представляет собой гибрид, созданный на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения может составить 120 км. Минобороны РФ позиционирует ее и вовсе как аналог американских JDAM-ER. Впервые оккупанты использовали ее в марте 2023 года в Донецкой области.

По Купянску Харьковской области этой ракетой россияне бьют не впервые. Буквально 19 сентября РФ ударила по Купянску ракетой "Гром-Е1". Тогда погибли 8 человек, в том числе двое волонтеров, которые эвакуировали людей.

