ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова ударили по Купянску ракетой "Гром-Е1"

Харьков, Пятница 29 сентября 2023 08:33
UA EN RU
Оккупанты снова ударили по Купянску ракетой "Гром-Е1" Фото: оккупанты снова ударили по Купянску Харьковской области ракетой "Гром-Е1" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают обстреливать Купянск Харьковской области. Вчера, 28 сентября, оккупанты ударили по городу гибридной ракетой "Гром-Е1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, по его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области.

"По г. Купянск враг нанес удар ракетой "Гром-Е1", - рассказал он.

По словам Синегубова, из-за ракетного удара поврежден инфраструктурный объект.

"Без пострадавших", – отметил глава ОВА.

Ракета "Гром-Е1". Что о ней известно

"Гром-Е1" представляет собой гибрид, созданный на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения может составить 120 км. Минобороны РФ позиционирует ее и вовсе как аналог американских JDAM-ER. Впервые оккупанты использовали ее в марте 2023 года в Донецкой области.

По Купянску Харьковской области этой ракетой россияне бьют не впервые. Буквально 19 сентября РФ ударила по Купянску ракетой "Гром-Е1". Тогда погибли 8 человек, в том числе двое волонтеров, которые эвакуировали людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW
ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых