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Окупанти знову обстріляли центр Бахмута: повністю зруйнована багатоповерхівка

Фото: Окупанти знову обстріляли центр Бахмута (facebook.com/OlexiyRevaOfficial)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 лютого, російські військові завдали удару по центральній частині міста Бахмут у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки була зруйнована багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Жодного спокійного дня. Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі", - йдеться у повідомленні.

На фото можна побачити, багатоверховий будинок у центрі міста, який повністю вигорів після чергового удару армії РФ.

"Нас не зламати! Фортеця Бахмут", - додав Рева.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники обстріляли центр Бахмута у Донецькій області. Внаслідок цієї атаки постраждало геологічне підприємство.

Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

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Російська ФедераціяДонбасДонецька областьБахмутВійна в Україні