Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 129 "прильотів"

У середу, 1 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу від ворожих ударів постраждали чотири громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Шалигинської, Есманьської. Було зафіксовано 129 прильотів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, прокремлівські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу від ворожих ударів постраждали п'ять громад.

Також раніше ми писали, що 30 січня російські окупаційні війська обстрілювали межу Сумської області. Зокрема, Білопільську та Єсманьську громади.

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