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Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 129 "прильотів"

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Середа 01 лютого 2023 21:57
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 129 "прильотів" Фото: окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 1 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу від ворожих ударів постраждали чотири громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Шалигинської, Есманьської. Було зафіксовано 129 прильотів", - йдеться в повідомленні.

  • Білопільська громада: росіяни били по території з міномету (18 прильотів, а потім ще 30), а також було 40 пострілів з АГС.
  • Великописарівська громада: зафіксований мінометний обстріл громади - 1 прильот.
  • Шалигинська громада також була під мінометним вогнем: з 12.30 росіяни кинули 10 мін по території громади, а через годину - ще 3. Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї (5 черг з кулемета).
  • Есманьська громада: 22 прильоти з мінометів зафіксовано за день в різних куточках громади.

Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, прокремлівські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу від ворожих ударів постраждали п'ять громад.

Також раніше ми писали, що 30 січня російські окупаційні війська обстрілювали межу Сумської області. Зокрема, Білопільську та Єсманьську громади.

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