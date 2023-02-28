Окупанти знову обстріляли Херсон, зруйнували будинок: є жертва та поранений

У вівторок, 28 лютого, російські окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, є потерпіла. Крім того, також відомо про загиблу людину.

"Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку", - розповів він.

Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні, 28 лютого лунають вибухи. Їх від ранку жителі чули вже декілька разів.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 119 разів атакували територію Херсона та Херсонської області. Ворог обстрілював житлові кварти, внаслідок чого поранені.

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