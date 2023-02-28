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Росіяни вчора 119 разів атакували Херсон та область: били по житлових кварталах

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Херсон, Вівторок 28 лютого 2023 09:34
Росіяни вчора 119 разів атакували Херсон та область: били по житлових кварталах Фото: росіяни вчора 119 разів атакували Херсон та область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 119 разів атакували територію Херсона та Херсонської області. Ворог обстрілював житлові кварти, внаслідок чого поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Мирні населені пункти окупанти атакували з різних видів озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП.

"Херсон армія Росії обстріляла 18 разів – били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди потрапили до школи, приватних та багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за добу в результаті обстрілів області поранення отримали 3 мирні жителі.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області – Очаківську та Куцурубську. За вчора ці території зазнавали атак чотири рази.

Також повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області .

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