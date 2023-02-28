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Оккупанты снова обстреляли Херсон, разрушили дом: есть жертва и раненый

Фото: оккупанты снова обстреляли Херсон, разрушили дом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома", - рассказал он.

По словам Ермака, есть потерпевшая. Кроме того, также известно о погибшем человеке.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 28 февраля, раздаются взрывы. Их с утра жители слышали уже несколько раз.

Напомним, российские войска за минувшие сутки 119 раз атаковали территорию Херсона и Херсонской области. Враг обстреливал жилые кварты, вследствие чего есть раненые.

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Херсон