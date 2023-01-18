Окупанти знову обстріляли Херсон

У середу, 18 січня, росіяни знову обстріляли Херсон. Повітряна тривога у місті та області не оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.
"Росіяни продовжують обстрілювати Херсон", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти за позаминулу добу, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.
До того ж херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілів.
У Херсоні вранці, 18 січня, вкотре пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.
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