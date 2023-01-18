UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову обстріляли Херсон

Фото: Окупанти знову обстріляли Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, росіяни знову обстріляли Херсон. Повітряна тривога у місті та області не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.

"Росіяни продовжують обстрілювати Херсон", - йдеться у повідомленні.

Про жертви російського обстрілу чи руйнування не повідомлялось.

Нагадаємо, що російські окупанти за позаминулу добу, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.

До того ж херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілів.

У Херсоні вранці, 18 січня, вкотре пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонВійна в Україні