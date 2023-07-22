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Окупанти знову обстріляли Харківську область, є постраждалий

Фото: Окупанти знову обстріляли Харківську область (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові знов завдали удару по Харківській області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram.

За даними прокуратури, сьогодні близько 15:00 російські військові обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району.

В результаті отримав поранення 60-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та російського кордону.

Так, сьогодні росіяни вже завдавали обстрілу по Купʼянську. В результаті обстрілу загинула 57-річна жінка.

Крім того, російські окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району: в результаті чого один з цивільних отримав поранення.

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ХарківВійна Росії проти України