Окупанти знову обстріляли Харківську область, є постраждалий

За даними прокуратури, сьогодні близько 15:00 російські військові обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району.

В результаті отримав поранення 60-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та російського кордону.

Так, сьогодні росіяни вже завдавали обстрілу по Купʼянську. В результаті обстрілу загинула 57-річна жінка.

Крім того, російські окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району: в результаті чого один з цивільних отримав поранення.

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