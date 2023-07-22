Окупанти знову обстріляли Харківську область, є постраждалий

Російські військові знов завдали удару по Харківській області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram.
За даними прокуратури, сьогодні близько 15:00 російські військові обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району.
В результаті отримав поранення 60-річний чоловік. Його доставили до лікарні.
Ситуація в Харківській області
Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та російського кордону.
Так, сьогодні росіяни вже завдавали обстрілу по Купʼянську. В результаті обстрілу загинула 57-річна жінка.
Крім того, російські окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району: в результаті чого один з цивільних отримав поранення.
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