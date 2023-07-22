ua ru
Сб, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог вдарив по Куп'янському району Харківської області, є постраждалий

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 09:32
Ворог вдарив по Куп'янському району Харківської області, є постраждалий Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Один з цивільних отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній", - пише Синєгубов.

Зокрема, як пише голова ОВА:

  • в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району горіла пшениця в полі через російський мінометний обстріл;
  • росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Благодатівка Куп'янського району. Без руйнувань й постраждалих;
  • в місті Вовчанськ росіяни пошкодили приватний будинок, сталася пожежа.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, за словами Синєгубова, лише за минулу добу ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
NEWS
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста