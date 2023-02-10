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Окупанти знову накрили Очаківську громаду артилерійським вогнем

Фото: Окупанти знову накрили Очаківську громаду артилерійським вогнем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська ввечері та вранці 9-10 лютого знову обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

"Вчора, 9 лютого, о 23:32 і сьогодні вранці, 10 лютого, о 06:04 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади Потерпілих немає", - розповів він.

При цьому в інших районах області вдень і вночі пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдарили з артилерії по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Також 8 лютого російські війська вкотре атакували Миколаївську область. Під обстріл потрапили Очаківська та Куцурубська громади.

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Миколаївська область