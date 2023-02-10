Оккупанты вновь накрыли Очаковскую общину артиллерийским огнем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 9 февраля, в 23:32 и сегодня утром, 10 февраля, в 06:04 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины Пострадавших нет", - рассказал он.

При этом в других районах области день и ночь прошли относительно спокойно.