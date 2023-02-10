Оккупанты вновь накрыли Очаковскую общину артиллерийским огнем

Российские войска вечером и утром 9-10 февраля вновь обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вчера, 9 февраля, в 23:32 и сегодня утром, 10 февраля, в 06:04 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины Пострадавших нет", - рассказал он.
При этом в других районах области день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Очаковской общины. В результате атаки повреждены жилые дома.
Также 8 февраля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.
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