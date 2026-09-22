Окупанти знову лізуть через газопровід на Сумщині, - ISW

Окупанти знову лізуть через газопровід

На півночі Сумської області росіяни відновили спроби проникнути на українську територію через газопровід "Уренгой - Помари - Ужгород" зі сторони Суджі.

За даними українських військових, за останній тиждень окупанти двічі намагалися використати трубу для таких вилазок. Просунутися їм так і не вдалося.

На Харківщині російські війська нещодавно просунулися у Вовчанську. Українські сили у відповідь завдавали ударів по позиціях ворога в південній частині міста.

Фото: ситуація на Харківському напрямку (understandingwar. org)

Водночас заяви Росії про захоплення населених пунктів Пільна та Новоолександрівка аналітики ISW оцінюють критично. За їхніми даними, підрозділи РФ перебувають на значній відстані від цих сіл.

Лиман і Слов'янський напрямок

Біля Лиману українські військові продовжують контрнаступальні дії проти угруповання ворога. 20 та 21 вересня росіяни атакували на цьому напрямку, але підтверджених просувань не мали.

Фото: ситуація на Лиманському напрямку (understandingwar. org)

На Слов'янському напрямку окупанти також намагалися атакувати поблизу Кривої Луки та в бік Миколаївки. Успіху це їм не принесло.

Росіяни при цьому посилюють застосування дронів, артилерії та авіації - готують поле бою для наступних спроб прориву.

Біля Костянтинівки війська РФ продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста. Втім, 20 та 21 вересня підтвердженого просування там не зафіксували.

Російська авіація в цей час завдавала ударів по українських позиціях та інфраструктурі в районі.

На Добропільському напрямку окупанти намагаються проникати невеликими групами й підтримують атаки авіаударами. Українські дрони заважають їм закріпитися на захоплених позиціях.

ISW підкреслює, що, попри високий темп, атак саме на цьому напрямку, підтверджених здобутків у росіян там небагато.

Нагадаємо, під час наступальної операції "Вівальді" на півночі Донеччини Третій армійський корпус ЗСУ вперше у світі десантував наземний робототехнічний комплекс-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил ворога.