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Окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила всі дрони, запущені РФ по Україні 18 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову атакували Україну в четвер, 18 квітня, запустивши дрони-камікадзе. ППО збила всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Так, за його словами, у ніч на 18 квітня противник атакував 13 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ (Росія) та з мису Чауда (Крим).

"Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - зазначив генерал.

Він додав, що ворожі цілі були збиті у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Обстріл України

Російські війська обстріляли Україну, використавши дрони-камікадзе типу "шахед" у четвер, 18 квітня. Як розповіли військові, дрони заходили в Україну кількома хвилями з різницею о третій годині, причому основний удар був направлений центральні та західні регіони.

Зокрема, вибухи лунали в Івано-Франківській області. Так, на Прикарпатті росіяни намагалися атакувати об'єкти енергетики. Без пожеж, які виникли через падіння уламків, не обійшлося. Але люди не постраждали.

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