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Окупанти знову атакували Кривий Ріг: є постраждалі

Фото: окупанти знову атакували Кривий Ріг 28 серпня, є постраждалі (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Кривий Ріг 28 серпня. Вже відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих", - розповів Лисак.

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

Четверо постраждалих

Трохи пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що загарбники завдали ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. 

"Швидкі" забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", - написав він.

Кількість постраждалих зросла до 5

Близько 11:40 стало відомо, що у Кривому Розі через атаку РФ постраждали вже п'ятеро людей. 

"Четверо чоловіків - 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Крім того, серед потерпілих - і 54-річна жінка, вона буде оговтуватися вдома. 

Обстріли Кривого Рогу

Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Буквально 27 серпня окупанти атакували готель у Кривому Розі. За даними на ранок 28 серпня через обстріл готелю у Кривому Розі загинули четверо людей, ще п'ятеро було поранено.

28 серпня у Кривому Розі оголосили днем ​​жалоби за загиблими через атаку днем ​​раніше.

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