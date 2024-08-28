Окупанти знову атакували Кривий Ріг: є постраждалі

"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих", - розповів Лисак.

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

Четверо постраждалих

Трохи пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що загарбники завдали ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури.

"Швидкі" забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", - написав він.

Кількість постраждалих зросла до 5

Близько 11:40 стало відомо, що у Кривому Розі через атаку РФ постраждали вже п'ятеро людей.

"Четверо чоловіків - 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Крім того, серед потерпілих - і 54-річна жінка, вона буде оговтуватися вдома.