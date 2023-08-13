Окупанти знову атакували Херсонську область: поранено двох людей

У Білозерці Херсонської області через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (t.me/khersonskaODA)

Крім того, за даними ОВА, поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

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