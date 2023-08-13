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Окупанти знову атакували Херсонську область: поранено двох людей

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (t.me/khersonskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті ворожої атаки двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).

У Білозерці Херсонської області через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (t.me/khersonskaODA)

Крім того, за даними ОВА, поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська областьВійна Росії проти України