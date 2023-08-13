Окупанти знову атакували Херсонську область: поранено двох людей

Російські військові обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті ворожої атаки двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).
У Білозерці Херсонської області через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.
Крім того, за даними ОВА, поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.
На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.
Нагадаємо, російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.
Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.
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