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Оккупанты снова атаковали Херсонскую область: ранены два человека

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (t.me/khersonskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли населённые пункты в Херсонской области. В результате вражеской атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию (ОВА).

В Белозерке Херсонской области из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере двенадцать домов.

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (t.me/khersonskaODA)

Кроме того, по данным ОГА, ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, российские террористы сегодня с самого утра наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего пострадали многие гражданские люди, в том числе есть и погибшие.

Все подробности сегодняшних ударов страны-террориста по территории Херсонской области - в материале РБК-Украина.

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