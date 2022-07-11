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Оккупанты назначили "директора" в захваченном институте "Аскания-Нова"

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Понедельник 11 июля 2022 14:48
Оккупанты назначили "директора" в захваченном институте "Аскания-Нова" Фото: оккупанты назначили "директора" в захваченном институте "Аскания-Нова" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные захватили институт животноводства "Аскания-Нова". Назначили фейкового "директора".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Национальной полиции.

О захвате института оккупантами стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов.

"Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Теперь туда ворвались россияне, цель которых - разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей", - пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что большинство ученых института отказались сотрудничать с российскими оккупантами.

В административном здании института военные России вывесили триколор и представили фейкового "директора предприятия", который ранее работал на таможне Херсона.

"Сейчас оккупационная власть склоняет работников учреждения к сотрудничеству, на это согласились только охранники и некоторые ученые", - добавляет пресс-cлужба.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 - нарушение законов и обычаев войны. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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