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Окупанти знищили ТЦ у Запоріжжі й залишили людей без світла

06:19 12.08.2026 Ср
1 хв
Що конкретно відомо про наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 12 серпня?
aimg Пилип Бойко
Фото: наслідки атаки окупантів на Запоріжжя (Запорізька ОВА)

Армія РФ вночі атакувала дронами-камікадзе Запоріжжя. У місті є руйнування та пожежі в приватній та комерційній будівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

На цей момент відомо, що в результаті атаки окупантів РФ було пошкоджено приватний будинок. Вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан.

Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Більших руйнувань зазнав торгівельний центр "Епіцентр" в одному з районів Запоріжжя. Після атаки там виникла сильна пожежа, яку намагаються загасити рятувальники ДСНС.

Окрім цього, через удар окупантів стався локальний блекаут. Без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи", - повідомив очільник Запорізької ОВА.

Запоріжжя постійно під ударами РФ

Окупанти кожного дня атакують Запоріжжя дронами, авіабомбами та балістичними ракетами. Раніше РБК-Україна розповідало, що 11 серпня росіяни вбили 6 мешканців Запоріжжя, а ще 19 були поранені.

Також 10 серпня РФ скинула КАБ на місто. В результаті удару 24 особи постраждало, у тяжкому стані 10-річна дівчинка.

А нещодавно війська країни-агресорки поцілили по дитячій обласній лікарні у Запоріжжі. Є пошкодження будівлі.

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ЗапоріжжяДрониРакетна атака