Оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске

Россияне разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске. Особенно пострадал частный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

"После того, как украинские власти зашли на деоккупированные территории и приступили к восстановительным работам, указанные работы продолжаются", - заявил Кириленко.

По его словам, более чем на 90% разрушен жилищный сектор в Святогорске и Лимане. Особенно пострадали частные дома.

"Представители власти ежедневно находятся в деоккупированных населенных пунктах, чтобы контролировать восстановительные работы. На сегодняшний день оценивается ситуация, чтобы выяснить, как эти общины войдут в зимний период", - добавил глава области.

Кириленко подчеркнул, что параллельно осуществляется эвакуация жителей Донбасса, поскольку враг не прекращает обстрелы по всей территории области.