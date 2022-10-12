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Окупанти знеструмили Запорізьку АЕС та блокують постачання дизелю для генераторів

Фото: окупанти знеструмили ЗАЕС 12 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові знову знеструмили Запорізьку АЕС та блокують постачання дизелю для генераторів. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відреагував на дії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Сьогодні о 08:59 внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ.

Таким чином Запорізька АЕС знову знеструмлена. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

"Енергоатом" направив на ЗАЕС партію дизелю, проте окупанти не пропускають колону авто з пальним.

Реакція МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму Twitter підтвердив знеструмлення Запорізької АЕС.

"Наша команда на Запорізькій атомної електростанції повідомила мене сьогодні вранці, що станція вдруге за п’ять днів втратила все зовнішнє живлення", - зазначив Гроссі.

Він додав, що поки генератори забезпечують електроенергією АЕС.

Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ