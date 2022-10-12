Окупанти знеструмили Запорізьку АЕС та блокують постачання дизелю для генераторів

Сьогодні о 08:59 внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ.

Таким чином Запорізька АЕС знову знеструмлена. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

"Енергоатом" направив на ЗАЕС партію дизелю, проте окупанти не пропускають колону авто з пальним.

Реакція МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму Twitter підтвердив знеструмлення Запорізької АЕС.

"Наша команда на Запорізькій атомної електростанції повідомила мене сьогодні вранці, що станція вдруге за п’ять днів втратила все зовнішнє живлення", - зазначив Гроссі.

Він додав, що поки генератори забезпечують електроенергією АЕС.