Оккупанты обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов

Сегодня в 08:59 в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому аварийно отключилась линия связи 750 кВ.

Таким образом Запорожская АЭС вновь обесточена. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

"Энергоатом" направил на ЗАЭС партию дизеля, однако оккупанты не пропускают колонну авто с топливом.

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter подтвердил обесточивание Запорожской АЭС.

"Наша команда на Запорожской атомной электростанции сообщила мне сегодня утром, что станция второй раз через пять дней потеряла все внешнее питание", - отметил Гросси.

Он добавил, что пока генераторы снабжают электроэнергией АЭС.