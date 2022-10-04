Окупанти знайшли "спостерігачів" на псевдореферендум після його закінчення: СБУ показала докази

"Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Так, співробітники СБУ виявили зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі у "референдумі" на сході України, які були підписані через два дні після закінчення "голосування".

"Відповідні листи підписав так званий "прєдсєдатєль центральной ізбіратєльной комісіі ДНР" Висоцкий 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування", - додають в СБУ.

Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів". Серед них - громадяни двох країн Європи і Центральної Азії.

При цьому датою "реєстрації" цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних "гостей" на псевдореферендумі.

Крім того, Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх "координаторів" з РФ, причетних до організації незаконного "голосування".