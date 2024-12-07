Окупанти знайшли спосіб, як "в темну" залучати курсантів до участі у війні

Окупанти відправляють курсантів на війну в Україну. На фронт, зокрема, на Покровський напрямок, вони прибувають під виглядом "практики".
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Інформатор, який працює в Академії Військово-Морського Флоту в Сосновому Бору Ленінградської області, повідомив, що військове керівництво активно використовує курсантів для участі у війні проти України", - йдеться в повідомленні.
За даними партизанів, під виглядом "практики" їх відправляють у зони бойових дій у Запорізьку та Донецьку області.
"Достовірно відомо, що вони "практикуються» у 336-й бригаді морської піхоти, що задіяна на Покровському напрямку", - зазначають в "АТЕШ".
Партизани наголошують, що Академія Військово-Морського Флоту РФ спеціалізується на підготовці екіпажів атомних підводних човнів і фахівців з ядерних енергетичних установок.
Російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року. Відтоді, незважаючи на запевнення глави Кремля Володимира Путіна у зворотному, Росія активно залучає строковиків і курсантів для участі у війні в Україні.
Наприклад, нещодавно партизани дізналися, що окупанти активно обкопуються вздовж узбережжя Євпаторії, очікуючи удару Сил оборони. Через дефіцит особового складу для цього залучаються строковики.
Зазначимо, що про те, що строковики беруть участь у війні, стало відомо ще влітку 2022 року. Тоді українські розвідники перехопили розмову загарбників, з якої стало відомо, що російські строковики проходять службу одразу на війні.
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