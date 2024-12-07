Оккупанты нашли способ, как "в темную" привлекать курсантов к участию в войне

Оккупанты отправляют курсантов на войну в Украине. На фронт, в частности, на Покровское направление, они прибывают под видом "практики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Информатор, работающий в Академии Военно-Морского Флота в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщил, что военное руководство активно использует курсантов для участия в войне против Украины", - говорится в сообщении.
По данным партизан, под видом "практики" их отправляют в зоны боевых действий в Запорожскую и Донецкую области.
"Достоверно известно, что они "практикуются" в 336-й бригаде морской пехоты, которая задействована на Покровском направлении", - отмечают в "АТЕШ".
Партизаны отмечают, что Академия Военно-Морского Флота РФ специализируется на подготовке экипажей атомных подводных лодок и специалистов по ядерным энергетическим установкам.
Российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года. С того времени, несмотря на уверения главы Кремля Владимира Путина в обратном, Россия активно привлекает срочников и курсантов для участия в войне в Украине.
Например, недавно партизаны узнали, что оккупанты активно окапываются вдоль побережья Евпатории в ожидании удара Сил обороны. Из-за дефицита личного состава для этого привлекаются срочники.
Отметим, что о том, что срочники участвуют в войне стало известно еще летом 2022 года. Тогда украинские разведчики перехватили разговор захватчиков, из которого стало известно, что российские срочники проходят службу сразу на войне.
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