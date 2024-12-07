RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Оккупанты нашли способ, как "в темную" привлекать курсантов к участию в войне

Фото: Россия привлекает курсантов к войне в Украине под видом "практики" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты отправляют курсантов на войну в Украине. На фронт, в частности, на Покровское направление, они прибывают под видом "практики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Информатор, работающий в Академии Военно-Морского Флота в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщил, что военное руководство активно использует курсантов для участия в войне против Украины", - говорится в сообщении.

По данным партизан, под видом "практики" их отправляют в зоны боевых действий в Запорожскую и Донецкую области.

"Достоверно известно, что они "практикуются" в 336-й бригаде морской пехоты, которая задействована на Покровском направлении", - отмечают в "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что Академия Военно-Морского Флота РФ специализируется на подготовке экипажей атомных подводных лодок и специалистов по ядерным энергетическим установкам.


 

Война в Украине

Российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года. С того времени, несмотря на уверения главы Кремля Владимира Путина в обратном, Россия активно привлекает срочников и курсантов для участия в войне в Украине.

Например, недавно партизаны узнали, что оккупанты активно окапываются вдоль побережья Евпатории в ожидании удара Сил обороны. Из-за дефицита личного состава для этого привлекаются срочники.

Отметим, что о том, что срочники участвуют в войне стало известно еще летом 2022 года. Тогда украинские разведчики перехватили разговор захватчиков, из которого стало известно, что российские срочники проходят службу сразу на войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине