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Окупанти змусили взяти російські паспорти 3,5 млн українців, - британська розвідка

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 12:37
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Окупанти змусили взяти російські паспорти 3,5 млн українців, - британська розвідка Фото: окупанти змушують брати російські паспорти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Москва проводить на окупованій території України насильницьку русифікацію. Під загрозою конфіскації майна змусили взяти російські паспорти 3,5 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як зазначається у зведенні, Володимир Путін 4 березня заявив, що Росія завершила видачу паспортів українцям, які проживають на незаконно окупованій Росією території України. Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев заявив, що українцям на окупованій території було видано 3,5 млн російських паспортів, що більше, ніж 2,8 млн, про які повідомляли в березні 2024 року.

За даними британської розвідки, Росія обумовлює отримання російських паспортів доступом до послуг в окупованих регіонах, включно із соціальними послугами, охороною здоров'я та фінансовими послугами. Наявність російського паспорта також зобов'язує до призову в російську армію. Українцям, які не мають російського паспорта, також загрожує конфіскація їхнього майна владою.

"Зусилля Росії щодо забезпечення управління на незаконно окупованій території, а також щодо примусу українців до отримання російських паспортів свідчать про незмінну прихильність вищого керівництва Росії політиці русифікації та її проведенні", - наголошують у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що українцям, які в окупації відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація у відокремлені області Росії.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що видача російського паспорта українцям на окупованих територіях має вважатися процедурою, що відбулася насильно. Тому не можна називати всіх громадян, які отримали паспорти РФ злочинцями.

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