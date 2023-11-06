Окупанти змушують українських дітей плести маскувальні сітки для армії РФ, - ЦНС

Росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією.
У ЦНС повідомили, що дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки.
"За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав", - додали у Центрі нацспротиву.
Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.
Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.
У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.
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