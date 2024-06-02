Окупанти змушують бюджетників здавати кров для поранених солдатів, - ЦНС

Зазначається, що з метою збору крові мобільний комплекс забору їздить по районних центрах області. Потреба у донорській крові виникла через великий наплив поранених окупантів до місцевих лікарень.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що на тимчасово окупованих територіях України лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.

Аналогічна ситуація і в окупованому Криму. Тут кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, оскільки дедалі більше лікарень півострова перепрофільовуються на військові шпиталі.