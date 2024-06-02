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Окупанти змушують бюджетників здавати кров для поранених солдатів, - ЦНС

Фото: загарбники на ТОТ примушують бюджетників здавати кров для солдат РФ (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованих районах Херсонської області колаборанти організували здачу крові працівниками бюджетної сфери для поранених російських солдат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що з метою збору крові мобільний комплекс забору їздить по районних центрах області. Потреба у донорській крові виникла через великий наплив поранених окупантів до місцевих лікарень.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що на тимчасово окупованих територіях України лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.

Аналогічна ситуація і в окупованому Криму. Тут кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, оскільки дедалі більше лікарень півострова перепрофільовуються на військові шпиталі.

Ситуація на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Криму Росія планує вилучити близько 900 земельних ділянок на потреби своєї армії.

Також загарбники нав'язують отримання паспортів РФ людям з інвалідністю.

Крім того, на окупованих територіях росіяни мобілізують українців віком понад 60 років.

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