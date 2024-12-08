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Окупанти зміцнюють набережну Євпаторії: партизани розкрили плани РФ

Крим, Неділя 08 грудня 2024 08:19
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Окупанти зміцнюють набережну Євпаторії: партизани розкрили плани РФ Фото: окупанти укріплюють набережну Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти укріплюють набережну Євпаторії. Зокрема, росіяни облаштовують нові вогневі позиції та пости.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Під час розвідки набережної Євпаторії, агент зафіксував створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости", - йдеться в повідомленні.

Як вважають партизани, ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху, незважаючи на заяви окупантів про "повний контроль" ситуації на півострові.

За даними "АТЕШ", подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму, особливо в Євпаторійському і Чорноморському районах.

Що відбувається в Криму

Після окупації півострова Крим у 2014 році, російські війська перетворили територію на мережу військових об'єктів, які використовуються для постачання окупантів, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Додамо, що Сили оборони України постійно б'ють по військових "точках" росіян, що змушує загарбників займатися зміцненням оборони Криму. Наприклад, буквально 7 грудня морські дрони вдарили по цілях росіян у Криму. Було знищено системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

Не додає спокою окупантам і той факт, що Сили оборони готують третій удар по Кримському мосту.

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