Окупанти зміцнюють набережну Євпаторії: партизани розкрили плани РФ
Окупанти укріплюють набережну Євпаторії. Зокрема, росіяни облаштовують нові вогневі позиції та пости.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Під час розвідки набережної Євпаторії, агент зафіксував створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости", - йдеться в повідомленні.
Як вважають партизани, ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху, незважаючи на заяви окупантів про "повний контроль" ситуації на півострові.
За даними "АТЕШ", подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму, особливо в Євпаторійському і Чорноморському районах.
Що відбувається в Криму
Після окупації півострова Крим у 2014 році, російські війська перетворили територію на мережу військових об'єктів, які використовуються для постачання окупантів, які беруть участь у вторгненні в Україну.
Додамо, що Сили оборони України постійно б'ють по військових "точках" росіян, що змушує загарбників займатися зміцненням оборони Криму. Наприклад, буквально 7 грудня морські дрони вдарили по цілях росіян у Криму. Було знищено системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.
Не додає спокою окупантам і той факт, що Сили оборони готують третій удар по Кримському мосту.
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