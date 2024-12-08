Окупанти зміцнюють набережну Євпаторії: партизани розкрили плани РФ

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Під час розвідки набережної Євпаторії, агент зафіксував створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости", - йдеться в повідомленні.

Як вважають партизани, ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху, незважаючи на заяви окупантів про "повний контроль" ситуації на півострові.

За даними "АТЕШ", подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму, особливо в Євпаторійському і Чорноморському районах.