Оккупанты укрепляют набережную Евпатории: партизаны раскрыли планы РФ
Оккупанты укрепляют набережную Евпатории. В частности, россияне обустраивают новые огневые позиции и посты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Во время разведки набережной Евпатории, агент движения "АТЕШ" зафиксировал создание новых позиций для стрельбы. Оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты", - говорится в сообщении.
Как считают партизаны, эти меры направлены на подавление и выявление партизанского движения, несмотря на заявления оккупантов о "полном контроле" ситуации на полуострове.
По данным "АТЕШ", подобные укрепления активно создаются по всему западному побережью Крыма, особенно в Евпаторийском и Черноморском районах.
Что происходит в Крыму
После оккупации полуострова Крым в 2014 году, российские войска превратили территорию в сеть военных объектов, которые используются для снабжения оккупантов, участвующих во вторжении в Украину.
Добавим, что Силы обороны Украины постоянно бьют по военным "точкам" россиян, что вынуждает захватчиков заниматься укреплением обороны Крыма. К примеру, буквально 7 декабря морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.
Не добавляет спосойствия оккупантам и тот факт, что Силы обороны готовят третий удар по Крымскому мосту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.