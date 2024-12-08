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Оккупанты укрепляют набережную Евпатории: партизаны раскрыли планы РФ

Крым, Воскресенье 08 декабря 2024 08:19
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Оккупанты укрепляют набережную Евпатории: партизаны раскрыли планы РФ Фото: оккупанты укрепляют набережную Евпатории (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты укрепляют набережную Евпатории. В частности, россияне обустраивают новые огневые позиции и посты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Во время разведки набережной Евпатории, агент движения "АТЕШ" зафиксировал создание новых позиций для стрельбы. Оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

Как считают партизаны, эти меры направлены на подавление и выявление партизанского движения, несмотря на заявления оккупантов о "полном контроле" ситуации на полуострове.

По данным "АТЕШ", подобные укрепления активно создаются по всему западному побережью Крыма, особенно в Евпаторийском и Черноморском районах.

Что происходит в Крыму

После оккупации полуострова Крым в 2014 году, российские войска превратили территорию в сеть военных объектов, которые используются для снабжения оккупантов, участвующих во вторжении в Украину.

Добавим, что Силы обороны Украины постоянно бьют по военным "точкам" россиян, что вынуждает захватчиков заниматься укреплением обороны Крыма. К примеру, буквально 7 декабря морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

Не добавляет спосойствия оккупантам и тот факт, что Силы обороны готовят третий удар по Крымскому мосту.

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Российская Федерация Евпатория Крым
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