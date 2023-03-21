Окупанти змінюють "тактику" в Запорізькій області: Федоров розповів її особливість

Російські загарбники посилюють обмеження для мирного населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, окрім, "прокуратури" та "суду" стало відомо про створення управління Росгвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"У рашистів закінчилися "пряники" для мешканців ТОТ. Лишилися лише "батоги". Окупанти змінюють тактику на тимчасово зайнятих територіях Запоріжжя", - розповів він.
Так, за його словами, щодня з’являється все більше обмежень і все більше наглядачів в погонах. За даними Федорова, вслід за ФСБ, окупаційними "прокуратурою" та "судом" на ТОТ Запоріжжя зареєстровано управління Росгвардії.
"Керувати новою структурою прислали СОБРовця з москви, який засвітився в розборках "воров в законі"", - додав мер Мелітополя.
Як повідомлялось, росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта РФ, доходить навіть до затримань.
Нагадаємо, в одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області російські окупанти облаштували в будівлі школи польовий шпиталь.
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