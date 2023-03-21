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Окупанти змінюють "тактику" в Запорізькій області: Федоров розповів її особливість

Фото: окупанти змінюють "тактику" в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські загарбники посилюють обмеження для мирного населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, окрім, "прокуратури" та "суду" стало відомо про створення управління Росгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У рашистів закінчилися "пряники" для мешканців ТОТ. Лишилися лише "батоги". Окупанти змінюють тактику на тимчасово зайнятих територіях Запоріжжя", - розповів він.

Так, за його словами, щодня з’являється все більше обмежень і все більше наглядачів в погонах. За даними Федорова, вслід за ФСБ, окупаційними "прокуратурою" та "судом" на ТОТ Запоріжжя зареєстровано управління Росгвардії.

"Керувати новою структурою прислали СОБРовця з москви, який засвітився в розборках "воров в законі"", - додав мер Мелітополя.

Як повідомлялось, росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта РФ, доходить навіть до затримань.

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області російські окупанти облаштували в будівлі школи польовий шпиталь.

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Запорожская область