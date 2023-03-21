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Оккупанты меняют "тактику" в Запорожской области: Федоров рассказал ее особенность

Фото: оккупанты меняют "тактику" в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские захватчики ужесточают ограничения для мирного населения на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, помимо, "прокуратуры" и "суда" стало известно о создании управления Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"У рашистов закончились "пряники" для жителей ТОТ. Остались только "плети". Оккупанты меняют тактику на временно занятых территориях Запорожья", - рассказал он.

Так, по его словам, каждый день появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах. По данным Федорова, вслед за ФСБ, оккупационными "прокуратурой" и "судом" на ВОТ Запорожье зарегистрировано управление Росгвардии.

"Управлять новой структурой прислали СОБРовца из москвы, засветившегося в разборках "воров в законе"", - добавил мэр Мелитополя.

Как сообщалось, россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий, если у них нет паспорта РФ, доходит даже до задержаний.

Напомним, в одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области российские оккупанты обустроили в здании школы полевой госпиталь.

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Запорожская область