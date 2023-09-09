Оккупанты меняют систему управления на фоне наступления ВСУ, - ISW

Российские оккупанты на фоне контрнаступательных операций ВСУ меняют систему командования и управления, пытаются активизировать усилия по внедрению доктрины огня, адаптируют развертывание комплексов РЭБ, при этом враг продолжает испытывать проблемы с руководством подразделениями.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

В публикации говорится, что российские захватчики внесли заметные изменения в систему своего командования и управления в попытках защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией. В то же время развертывание сил РФ, вероятно, все еще усугубляет проблемы с горизонтальной интеграцией.

Согласно заявлению заместителя директора по анализу Центра безопасности и новейших технологий (CSET) Магариты Конаевой и научного сотрудника CSET Оуэна Дэниэлса 6 сентября, войска РФ вывели штаб-квартиру за пределы досягаемости большинства ударных систем ВСУ, и разместили передовые командные пункты дальше под землей и за хорошо защищенными позициями.

Эксперты отмечают, что остается неясным, использовали ли интервенты эту более защищенную командную инфраструктуру во всех оккупированных районах в Украине, и в какой степени эти оборонительные усилия препятствовали продолжающейся кампании ВСУ по ударам по таким объектам.

Как заявили Конаева и Дэниэлс, войска РФ улучшили связь между командными пунктами и частями на фронте, проложив полевые кабели и используя более безопасную радиосвязь.

В Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили 4 сентября, что оккупанты также пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений, которые требуют меньше подготовки.

В то же время, обращают внимание Конаева и Дэниэлс, российские солдаты по-прежнему часто передают конфиденциальную информацию по незащищенным каналам.

Эксперты пришли к выводу, что войска РФ по-прежнему сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной структуры управления для обмена информацией между различными подразделениями в режиме реального времени.

Также сообщается, что из-за артиллерийских ограничений оккупантов они активизировать давние усилия по внедрению доктрины огня, отдающей приоритет точности, а не объему, так как вести массированный огонь с закрытых позиций россиянам уже проблематично, а также они испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов на линию фронта.

Сообщается также, что РФ увеличивает производство снарядов с лазерным наведением "Краснополь" и барражирующих боеприпасов (дронов) "Ланцет" для повышения точности огня.

"Российские подразделения на фронте быстро учатся и внедряют инновации, но их способность полностью реализовать желаемый RFC, вероятно, будет ограничена их способностью предоставлять улучшенные системы связи и обеспечивать необходимую подготовку - для войск, участвующих в бою", - говорится в публикации.

Также сообщается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы). В RUSI заявили, что российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как "одноразовые" системы РЭБ, чтобы обеспечить обширную защиту от ударов украинских дронов.

Ключевые выводы: