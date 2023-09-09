Оккупанты меняют систему управления на фоне наступления ВСУ, - ISW
Российские оккупанты на фоне контрнаступательных операций ВСУ меняют систему командования и управления, пытаются активизировать усилия по внедрению доктрины огня, адаптируют развертывание комплексов РЭБ, при этом враг продолжает испытывать проблемы с руководством подразделениями.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В публикации говорится, что российские захватчики внесли заметные изменения в систему своего командования и управления в попытках защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией. В то же время развертывание сил РФ, вероятно, все еще усугубляет проблемы с горизонтальной интеграцией.
Согласно заявлению заместителя директора по анализу Центра безопасности и новейших технологий (CSET) Магариты Конаевой и научного сотрудника CSET Оуэна Дэниэлса 6 сентября, войска РФ вывели штаб-квартиру за пределы досягаемости большинства ударных систем ВСУ, и разместили передовые командные пункты дальше под землей и за хорошо защищенными позициями.
Эксперты отмечают, что остается неясным, использовали ли интервенты эту более защищенную командную инфраструктуру во всех оккупированных районах в Украине, и в какой степени эти оборонительные усилия препятствовали продолжающейся кампании ВСУ по ударам по таким объектам.
Как заявили Конаева и Дэниэлс, войска РФ улучшили связь между командными пунктами и частями на фронте, проложив полевые кабели и используя более безопасную радиосвязь.
В Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили 4 сентября, что оккупанты также пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений, которые требуют меньше подготовки.
В то же время, обращают внимание Конаева и Дэниэлс, российские солдаты по-прежнему часто передают конфиденциальную информацию по незащищенным каналам.
Эксперты пришли к выводу, что войска РФ по-прежнему сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной структуры управления для обмена информацией между различными подразделениями в режиме реального времени.
Также сообщается, что из-за артиллерийских ограничений оккупантов они активизировать давние усилия по внедрению доктрины огня, отдающей приоритет точности, а не объему, так как вести массированный огонь с закрытых позиций россиянам уже проблематично, а также они испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов на линию фронта.
Сообщается также, что РФ увеличивает производство снарядов с лазерным наведением "Краснополь" и барражирующих боеприпасов (дронов) "Ланцет" для повышения точности огня.
"Российские подразделения на фронте быстро учатся и внедряют инновации, но их способность полностью реализовать желаемый RFC, вероятно, будет ограничена их способностью предоставлять улучшенные системы связи и обеспечивать необходимую подготовку - для войск, участвующих в бою", - говорится в публикации.
Также сообщается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы). В RUSI заявили, что российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как "одноразовые" системы РЭБ, чтобы обеспечить обширную защиту от ударов украинских дронов.
Ключевые выводы:
- Сообщается, что ВСУ продолжали наступать к югу от Бахмута в Донецкой области и к югу от Работино на западе Запорожской области, но 8 сентября не добились никаких подтвержденных успехов.
- В ночь с 7 на 8 сентября РФ провела очередную серию ударов беспилотников "Шахед" по Одесской области Украины.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично отклонил невероятно выгодное предложение Секретариата ООН, которое удовлетворило многие из заявленных Россией требований о присоединении к Черноморской зерновой инициативе 6 сентября, указывая на то, что Кремль либо откладывает свое возвращение к зерновой сделке в попытке добиться максимальных уступок от Запада, или вообще не намерен возвращаться к зерновой сделке.
- МИД РФ прямо отреагировало на недавние признаки того, что правительство Армении, возможно, ставит под сомнение свои многолетние отношения в сфере безопасности с Россией.
- Войска РФ вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово, в районе Бахмута и на линии Авдеевка - Донецк, но 8 сентября не добились каких-либо подтвержденных продвижений.
- Издание The New York Times со ссылкой на западные, африканские и российские источники сообщило, что российские разведывательные структуры конкурируют за контроль над активами и операциями ЧВК "Вагнера" в Африке.
- Российские оккупационные "власти" продолжают проводить незаконные региональные псевдовыборы на оккупированной части Украины. Российские оккупационные "власти" в ряде регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей объявили о начале очного "голосования" на оккупированных территориях 8 сентября.
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